Rahvaloendus: Eesti pere keskmine suurus on kasvanud

Kui perekondi on Eestis kokku 341 995, siis ühisel aadressil elavaid inimesi ehk leibkondi on tunduvalt rohkem – 561 655. Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila selgitas, et rahvaloendusel ongi tegelikult kasutusel kaks kuuluvust näitavat mõistet – leibkond ja perekond.

«Leibkonnana mõistame tavaleibkonda, mis koosneb inimestest, kes elavad koos ühes eluruumis, näiteks korteris või eramus. See tähendab, et iga asustatud eluruumi kohta saab olla üks leibkond ning selle võib moodustada üksik inimene, pere või mitu inimest ja mitu peret. Seega ka näiteks hooldekodu või vangla elanikud moodustavad leibkonna. Perekonnana mõistame aga kahte või enamat koos elavat inimest, kes on omavahel seotud abikaasadena, partneritena ehk vabaabieluga, või vanema ja lapsena,» märkis Osila.

Perede keskmine suurus on kasvanud

Keskmises Eesti peres elab statistikaameti andmetel 2,94 inimest. Kokku on perede arv 5 protsendi võrra väiksem 2011. aasta loenduse perede arvust, kuid perekonnas elavate inimeste arv on tõusnud (2011. aastal oli see 2,74). Eesti peredest 49 protsenti on kaheliikmelised, 22 protsenti on kolmeliikmelised, 20 protsenti neljaliikmelised ning ülejäänud 9 protsenti on viie või enama liikmelised.

Perekondadest 55 protsenti moodustavad abielus paarid, 27 protsenti on vabaabielus elavate paaride perekonnad. Üksikvanematega perekondi on kokku 61 465 ehk 18 protsenti. Seejuures üksikemaperekondasid on 16 protsenti ning üksikisaperekondi 2 protsenti.

Alaealisi lapsi kasvab kokku 154 625 peres ehk 45 protsendis perekondadest, üksikvanemaga peredes elab lapsi kokku 36 939 ehk 14 protsenti kõigist peredes elavatest lastest.

Foto: Statistikaamet