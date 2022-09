Paasi paekarjääri saatus võib suure tõenäosusega jääda valitsuse kätesse

«Tavaliselt kui tagasisidet tuleb, siis tuleb selline lühike – me ei soovi oma piirkonda sellist asja –, olgu siis tegemist tehase või karjääriga. Aga selle piirkonna eripära on see, et inimesed põhjendasid oma arvamusi ja seisukohti ning selle üle on väga hea meel,» sõnas keskkonnaameti ringkonnamajanduse osakonna keskkonnakorralduse büroo juhataja Helen Manguse ERR-ile, kommenteerides ametile laekunud 18 kirja, milles oli üle 200 ettepaneku karjääri vastu.