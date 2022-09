Koolijuhid lasevad Stalnuhhini unistuse õpetajatööst põhja

Narva rajatava ja järgmise aasta sügisest tööd alustava Eesti riigigümnaasiumi juht Irene Käosaar ütles, et kuigi eesti keelt valdavaid õpetajaid on piirilinnas hädasti vaja, siis Stalnuhhinile ta kindlasti tööd ei anna, sest tema väärtussüsteem ei lange Eesti riigi kooli omaga kokku. «Kool on suur väärtusruum,» lausus Käosaar, «ja seepärast on oluline, et õpetajad, kes koolis töötavad, kannaksid ühesuguseid väärtuseid ja põhimõtteid.»