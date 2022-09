VIDEO ⟩ Ratas: Stalnuhhini väljaheitmise otsus oli konsensuslik

«Toimus Keskerakonna juhatus, mis oli ca 2,5 tundi – palju küsimusi. Stalnuhhin jäi oma seisukohtadele kindlaks. Kindlasti need seisukohad ei ühti Keskerakonna väärtushinnangutega. See, mida ta on öelnud, on vale, on ohtlik ja Keskerakonna juhatuse otsus oli Mihhail Stalnuhhin erakonnast välja arvata,» ütles Ratas pärast Keskerakonna juhatuse koosolekut enne ajakirjanike küsimustele vastamist.