Keskkonnaamet moodustab Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala koostöökogu

Tulenevalt muutunud olukorrast, kus terviseradade teise etapi raames on Sütiste metsa tee alalt puude raie toimunud, kuid projekti ellu ei viida, ei pea keskkonnaamet vajalikuks ka sealsete kõikide kändude freesimist. Kännud tuleks freesida vaid kohtades, kus need on ohtlikud liiklejatele, näiteks on kännud väga kõrged ja asuvad olemasolevale teele liiga lähedal.

«Keskkonnaameti eesmärk on, et inimesed elaksid loodusega kooskõlas ja et säiliksid elukohalähedased rohealad. Teame, et parkidel ja linnametsadel on stressi maandav ja vaimset tervist turgutavat mõju, samal ajal peame hoidma kaitsealal asuvaid loodusväärtusi. Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal on inimeste liikumist vaja suunata, sest teatud kohtades vajab pinnas hoidmist, teisal jälle tallamist. Kõik need asjaolud tuleb kaitsekorralduskava arutelul läbi rääkida,» ütles Vakra.