Lavly Perling prokuröride vallandamisest: see kinnitab rotatsiooni vajalikkust selles ametis

Eile vabastas peaprokurör Andres Parmas usalduse kaotuse tõttu ametist kaks Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri, kelleks on elukaaslased Aro Siinmaa ja Kaire Hänilene.

Endine peaprokurör ja praegune Parempoolsete erakonna juht Lavly Perling sõnas, et tema endise peaprokurörina prokuratuuri siseasju kommenteerima ei hakka ning selle juhtumi kohta luges tema lehest.

Samas tõdes ta, et uudis kinnitab seda, miks tema peaprokurörina pidas ülioluliseks rotatsiooni prokuröride vahel – nii piirkondade kui ka valdkondade puhul. See aitab vältida «juurte» tekkimist ja suletud mõtlemist ning säilitab professionaalsuse. «Kindlasti see juurte mittetekkimine on terve avaliku sektori üks suur proovikivi, millega tuleb kogu aeg ühiskonnas tegeleda,» ütles ta.

Küsimusele, kas ka tema ajal tuli ette sellisel kombel prokuröride päevapealt ametist vabastamist, vastas Perling, et peaprokuröridel tuleb pidevalt tegelda personaliküsimustega. «Ma ei saa kommenteerida praeguseid juhtumeid, küll aga saan kinnitada, et igas suures organisatsioonis on kogu aeg erinevaid juhtumeid,» ütles ta.