Tallinna Maratoni rada kulgeb tänavu suures osas kergliiklusteedel

Liiklus peaks sel aastal olema sujuvam kui varasematel aastatel, sest Tallinna Maratoni kõikide distantside rajad on esimest korda üheringilised, mis tähendab, et liikluse korraldus peaks olema tunduvalt sujuvam. Kuni 75 protsendi ulatuses on jooksurada kergliiklusteedel.

Uuendusena on kasutuses esimest korda 2019. aastal katsetatud lüüsid, et hoida ühistransport ja autoliiklus käigus. «Seekord katsetame kolme lüüsi, üks on Sõle tänaval, teine Paldiski maanteel ja kolmas Balti jaama juures. See on selleks, et saaks pikemate distantside ajal hoida autoliiklust peal ning samas tagatakse jooksjatele määrustele vastav rada. Vabandan juba ette, kui keegi jääb sel päeval kuskile hiljaks,» ütles Lilliallik.