Miks ei saa lastetoetuse muudatusi enne kahte aastat sisse viia?

Sotsiaalkindlustusameti (SKA) arendusosakonna juht Kristina Pähkel lausus Postimehele, et arendustega saab alustada siis, kui poliitiline tahe on selgelt formuleeritud – neil on vaja täpset ülevaadet, kes ja mis tingimustel peaks toetust saama.

Praegu on lasterikka pere toetus seotud lastetoetusega ehk kui laps vastab toetuse saamise tingimustele ja peretoetuse saajal juba on kolm last, siis tekib tal automaatselt lasterikka peretoetuse õigus. «Praegu me ei tea, millised on need reeglid, mille pealt hakata uusi arendusi üles ehitama ehk me ei tea, mida teha siis, kui peres on sündinud mitmikud, üks vanem sureb, toetuse saaja, kuni 24-aastane laps saab ise lapsevanemaks vms. Neid mis-siis-kui-variante on tohutult palju, mida riik peaks enne seaduse kooskõlastamist ise läbi mõtlema,» selgitas ta.