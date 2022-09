Kibe elu sunnib kalakasvatajaid hapnikku kinni keerama

Kui varem maksis Eesti rukkikuningana tuntud Kruusamäe ettevõte Simuna Ivax tarbitud elektrienergia eest iga kuu kuni 7000 eurot, siis nüüd on summad mitu korda suuremad. «Juuli arve oli 15 800 eurot ja tundub, et august lööb seda omakorda pika puuga,» tähendas Kruusamägi. Ta täpsustas, et krõbedad arved laekusid juba kokkuhoiupoliitika rakendamise ajal, mil hapnikupumbad suurema osa ajast seisid.