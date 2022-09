Kanadas tabati pussitamiste teine kahtlusalune

Kanada Põlisrahvaste Liit tegi pärast Sandersoni tabamist avalduse, milles öeldi, et mõrtsuka tabamine on kõigile suureks kergenduseks ja nüüd saab alata paranemisprotsess.

Võimud usuvad, et osa vendade ohvritest olid teadlikult eelnevalt välja valitud ja mõnda rünnati juhuslikult. Mõrtsukate motiivid on endiselt ebaselged. Esialgu pole selged ka Damien Sandersoni surma asjaolud, kuid oletatakse, et vend tappis ta tüli käigus.