Tallinna volikogu arutab lasteaia kohatasu kaotamist

Katteallikate kohta sõnas ta, et kuni kolm miljonit eurot tuleb kärpida linnajuhtide enesereklaamilt meediakulude real ja seeläbi oluliselt vähendada pr-töötajate armeed. Pikalt opositsiooni survestatud PPP-lepingute ülevaatmine muutis hulga lepinguid linnapea hinnagul 20 miljonit eurot soodsamaks, see oli Michali sõnul vaid osa rehkendusest.

«Aastas kokku hoida üks-kaks miljonit linnale ebasoodsate lepingute ümbervaatmisest on reaalsus. Näiteks kuni kuus miljonit saab umbes 200 keskerakondliku toiduahela töökohtade kokkutõmbamisest ning hulga raha saab kokku hoida, kui Tallinna Linnatranspordi uus juhtkond vaatab üle ja lõpetab eelmise pillava elustiili ning optimeerib liinivõrgu. Lõpetada tuleb ka SA Tallinna Vene Lütseumi tegevus, mis pole kool, vaid linnajuhtide propagandaprojekt. Katteallikaid püsikuludes on arvestatavalt, see loetelu on vaid osa neist. Kindlasti esitame need ettepankud ka Tallinna järgmise aasta eelarvesse,» lisas Michal.