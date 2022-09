GALERII ⟩ Lõppesid Õismäe tiigiala ja purskkaevu rekonstrueerimistööd

«Õismäe tiik koos ümbritseva pargialaga on kahtlemata Väike-Õismäe asumi keskuseks. Tegemist on omal ajal väga moodsa maastikuarhitektuurilise lahendusega ning on hea meel, et see sai uue ilme. Peab tõdema, et aastakümnete eest välja ehitatud ala on oluliselt täiendatud uute lahenduste ja haljastusega, et see oleks veelgi mõnusam koht ajaveetmiseks,» ütles abilinnapea Vladimir Svet.