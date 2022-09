PEAMINISTRITE ÜHISAVALDUS ⟩ Vene kodanike sissevool on muutumas tõsiseks ohuks

Ühisavalduse tekst

Venemaaga piirnevad riigid on üha enam mures Venemaa kodanike märkimisväärse ja kasvava sissevoolu pärast Euroopa Liitu ja Schengeni alasse üle nende piiride. Usume, et see on muutumas tõsiseks ohuks nii meie riikide julgeolekule kui ka tervele ühisele Schengeni alale.

ELi/Schengeni alale sisenevate Venemaa kodanike seas on inimesi, kes sisenevad eesmärgiga õõnestada meie riikide julgeolekut, võttes arvesse, et kolm neljandikku Venemaa kodanikest toetab Venemaa agressioonisõda Ukrainas. Meie piirivalveteenistusel läheb tohutuid ressursse, et kaitsta Euroopa turvalisust ja tagada, et Schengeni alale sisenevad Venemaa kodanikud ei kujutaks ohtu meie ühiskondade ühisele julgeolekule ja stabiilsusele. Samuti on vastuvõetamatu, et agressorriigi kodanikud saavad ELis vabalt reisida, samal ajal kui inimesi Ukrainas piinatakse ja mõrvatakse. Enamik viisasid on väljastatud Venemaa kodanikele enne Venemaa täiemahulist agressiooni Ukrainas, teistsugustes geopoliitilistes oludes ja kaalutlustel. Reisimine Euroopa Liitu on privileeg, mitte inimõigus.