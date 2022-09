Rootsi justiitsministeerium Estonia uurimisest: asutused on teinud head tööd

Rootsis Estonia uurimise eest vastutava justiitsministeeriumi pressiesindaja Angelica Vallgren sõnas Postimehele, et Rootsi valitsus jälgib käimasolevat uurimist pingsalt ning praegu oodatakse suvel läbi viidud fotogramm-meetrilise uuringu ja selle analüüsi tulemusi. Need avaldatakse sel sügisel.



2020. aastal algatatud uue uurimise juhtriik on Eesti ja seda juhib Eesti Ohutusjuurdluse keskus. Rootsi ja selle õnnetuste uurimise amet (SHK) on siiani olnud kaasalööja rollis ja Soome (OTKES) on jäänud seni pigem abistava kõrvalseisja rolli. Samas on ka Rootsi valitsus uurimist seni rahastanud. Vallgreni sõnul sai SHK endale uurimiseks lisaraha nii 2021. kui ka 2022. aastal. «Rohkem ei ole nad raha palunud,» sõnas ta.



Vallgren ütles, et Rootsi valitsusel pole praegu tehtavale uurimisele seni midagi ette heita. «Meie oleme veendunud, et uurimist läbi viivad asutused on teinud head tööd,» ütles ta ja lisas, et valitsus usaldab uurimisasutusi ja ootab väga uurimise tulemusi.



Rootsis on hetkel ühe partei poolt (sotsiaaldemokraadid- toim) juhitav valitsus, kuid pühapäeval leiavad seal aset parlamendivalimised, mis tähendab, et üsna pea vannutatakse ametisse uus valitsus. See tähendab, et praegune justiitsminister Morgan Johansson vahetult enne valimisi Postimehe päringule vastates Estonia uurimisele lisaraha andmise osas seisukotta võtta ei tahtnud. Angelica Vallgren aga kinnitas, et Estonia uurimise rahastuse küsimust arutatakse kindlasti eelarveläbirääkimiste käigus.



Küsimusele, milline on Rootsi avalikkuse arvamus praeguse kolme riigi uurimise osas vastas Vallgren, et üldiselt Rootsi rahvas usaldab võimuesindajaid- ja asutusi. «Kuid nagu Eestis on ka Rootsis neid, kes on eriarvamusel,» sõnas ta