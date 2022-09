Veel kindlameelsem on Eesti suurima gaasimüüja Eesti Gaas juhatuse esimees Margus Kaasik: «Tõenäosus, et maagaasi sellel aastal ei jätku, on väga-väga väike.» Juulis sõlmis Eesti Gaas lepingu Norra riikliku gaasitootja Equinoriga kahe teravatt-tunni jagu gaasi ostmiseks. See katab poole kogu Eesti aastasest gaasivajadusest.