Türgi president teatas Islamiriigi kõrge juhtivliikme tabamisest

Erdoğani andmetel on terroristi tegelik nimi oli Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai.

President tõi välja, ÜRO Julgeolekunõukogu juulis avaldatud raportis tuvastati, et Sumaidai on terroriorganisatsiooni Islamiriik üks kõrgemaid juhte Süürias.

Türgi meedia teatel on viiteid sellele, et Sumaidai võib tegelikult olla mees, keda tuntakse ka Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashina, kes on kogu Islamiriigi uus isehakanud kaliif või juht.