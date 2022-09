Lauri Hussar kandideerib erakonna Eesti 200 esimeheks

Lauri Hussari sõnul ajendas teda nõusolekut andma erakonna esimeheks kandideerimisel tänane olukord Eestis. «Eesti vajab täna Eesti 200-t rohkem kui kunagi varem. Kahjuks siseneme viimaste aastakümnete suurimasse kriisi ja riigikogu erakondadel ei ole plaani kuidas sellega toime tulla. See kõik on tegemata jäänud reformide ja otsustamatuse tulemus ning seda ei saa tagareast vaadata, vaid siin tuleb käed külge lüüa,» ütles Hussar.

Hussari sõnul peab Eesti 200 muutuste toomiseks tegema suurepärase tulemuse valimistel ning asuma tegudele, et seljatada kriis ja seejärel viia ellu julged ja vajalikud reformid. «Usun, et mul on selle eestvedamiseks julgust, jõudu ja pealehakkamist,» rõhutas Hussar.