Minister Solman: oleme riigina energiakriisis üheskoos

Aasta esimeses pooles oli riigi hoonete ja kontorite energiakulu hinnanguliselt kokku 20 miljonit eurot ja sellest saab tema sõnul kokku hoida vaid osa. See osa on terve riigi jaoks ehk väike, aga asutuste kogueelarves siiski märkimisväärne, leiab Solman.

Ministri sõnul kaardistatakse praegu olukorda, küsitakse tagasisidet kohalike omavalitsuste käest ja jälgitakse teisi riike. «Oleme vaadanud mujal plaanitut ja soovime välja arvutada erinevate meetmete mõju. Üldiselt on kõik sellised tegevused, mis ka päriselt aitaksid säästa, ebamugavad või raha nõudvad,» nentis Solman.

Ta tõi näiteks Hispaania ja Saksamaa, kes on kehtestanud avaliku sektori ruumes 19-kraadise temperatuuri ülempiiri, samuti on Saksamaal keelatud riigi hoonete ja monumentide välisvalgustus ning piiratud on tänavavalgustust öötundidel. Itaalia aga lühendas oma kaupluste lahtiolekuaegu.