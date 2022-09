Toomas Hendrik Ilves kuninganna Elizabethist: ta oli üks parimaid riigi esindajaid

Ilves meenutas, et kui ta külastas 2008. aastal Elizabeth II Londonis, siis ütles monarh talle, et ta näeb palju rahulikum välja, kui 2006. aasta sügisel, kui ta Eestis käis.

Briti kuninganna surma Ilves aga mingi ajastu lõpuga ei seostaks. «Kui miski on meie ajastut muutnud, siis see oli 24. veebruaril alanud Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu. Siis hävitati lõplikult II maailmasõja järgne arusaam, et piiride muutmine sõjalise jõuga on keelatud,» ütles president Ilves.