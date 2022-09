Uue telemaja planeering tuuakse avalikkuse ette

Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Tallinna planeeringute registris veebiaadressil https://tpr.tallinn.ee/ (detailplaneering nr DP045040). Avaliku väljapaneku jooksul on igaühel õigus esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta meiliaadressidele kesklinn@tallinnlv.ee või tlpa@tallinnlv.ee või tiguposti teel.

Gonsiori tn 21 ja F.R. Kreutzwaldi tn 14 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu ala ruumiline dominant on kümnekorruseline uus raadiomaja, mis on mälestisena kaitse all. «Praeguse hoonete vahelise vaba ala oskusliku hoonestamisega saab ERR oma kõigi struktuuriüksuste toimimiseks sidusa logistiliselt tervikliku kompleksi,» tõdes abilinnapea Madle Lippus.