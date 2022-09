Margus Laidre: Elizabeth II oli Ühendkuningriigi sümbol ja pakkus kõigile turvatunnet

Laidre juhtis tähelepanu ka sellele, et näiteks Briti Rahvaste Ühendusse kuuluva Austraalia peaministri sõnul oli Elizabeth II ainuke Briti monarh, kes on seal käinud. «Selles mõttes võime meie ennast väga õnnelikuks pidada, et ta on Eestis käinud!» rõhutas ta.

Staažika Eesti diplomaadi sõnul oli Elizabeth II tervete põlvkondade jaoks see isik, kes oli alati kindlalt olemas, andes juba oma olemasoluga teatud turvatunnet. «Nüüd oleks see turvatunne nagu kadunud – paljud inimesed Euroopas tunnevad, et ei tea, mis saab edasi. Usun ka, et Ühendkuningriigi kuvand muutub. See vana hea Inglismaa, mida kehastas Elizabeth II, on muutumas ajalooks,» tõdes Laidre, kes on alates 2018. aastast Eesti suursaadik Venemaa Föderatsioonis.