Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) juhi palganumbri taha on jäänud varju Heraklese mõõtu ülesanne murda välja salalepingute, seaduserikkumiste, ringkaitse, küsitavate rahapaigutuste jne nõiaringist – 11 500 eurot kuus võib selleks võimelisele juhile ekspertide arvamust arvestades olla isegi vähe.

«Valimi ja statistika võtmes ei ole see palk ülepaisutatud,» hindas erasektori tippjuhtide palku analüüsiv Fontes Palgakonsultatsioonid OÜ palga- ja organisatsiooniuuringute valdkonna juht Irja Rae. «Sellisel tasemel tippjuhi mediaankuupalk on 10 388 ja aasta kogupalk 163 200 (koos lisatasudega keskmiselt 13 600 eurot kuus – Ü. H.). 2022. aastal on olnud tugev palgasurve ja tõenäoliselt näeme ka juhtide palkasid kasvamas.»