KESKPÄEVATUND ⟩ Sisenemiskeeld Vene turistidele on vältimatu ja vajalik

«Võime arvata, et suurem osa neist on heade kavatsustega, kuid ei saa jätta tähelepanuta, mida teeb see riik, mille kodanikud nad on. Euroopa Liidu suured riigid Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa ei soovi piirata turismiviisade väljastamist Venemaa kodanikele. Eesti, Läti, Leedu ja Poola on otsustanud turvalisuse ja julgeoleku kaalutlustel keelata Schengeni turismiviisadega Vene kodanike sissepääs. Tekib uus olukord, kus piir on kinni, meie pool on kork ees ja teisel pool kasvab surve,» rääkis Hõbemägi.