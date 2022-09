Sõjahaudade komisjon otsustas veel 18 sõjahaua ümbermatmise

«Hetkel neid haudu, mille kohta on kinnitatud, et asukoht on ebasobiv, on 40. Nende puhul on otsus tehtud. Järjekorras, järgmisel sõjahaudade komisjoni koosolekul on 25 hauda. Üks haud on selline, mille puhul otsustati, et asukoht on sobiv, see on Türi linnas, Kastani tänava haud,» rääkis ministeeriumi nõunik Andres Siplane rahvusringhäälingule.