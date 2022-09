GRAAFIK ⟩ Eestimaad ängistab luhtunud hangete laviin

Kui keskmiselt arvestasid kohalikud omavalitsused eelarves tulumaksu kasvuks seitse protsenti, siis ministeeriumi suvine majandusprognoos eeldab 13-protsendilist kasvu, märkis rahandusministeeriumi kommunikatsioonispetsialist Geili Heinmaa. Ainus omavalitsus, kel on suund alalaekumise poole, on praegu Võru linn.

Võru linna rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv kolmeprotsendilises alalaekumises suurt muret ei näe, planeeritud tegevuste elluviimist see ei takista ning seega pole tema sõnul vajadust kärpimiseks. «Sarnane alalaekumine on Võru linnal ka varasematel aastatel olnud ja me teame, et oleme alati kulutustes säästlikud ja pigem jääb aasta lõpuks vabu vahendeid ülegi,» ütles ta.