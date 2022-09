Meresõja tulevik: mehitamata alused või drooniparved?

Merevägede arendajad mängivad üha julgemalt ideedega luua suure sõiduulatusega hõlpsasti ümberkonfigureeritavad meeskonnata sõjalaevad, mille pardal on piisavalt ruumi meresõjaliste ülesannete täitmiseks tarvilike moodulite jaoks. Samas murravad admiralid pead traditsioonide, mereromantika ja väärtuste elushoidmise üle – mis merevägi see on, kui laevapere kaldal istub.