Jüri Saska: laevatõrjeraketid koos meremiinidega loovad strateegilise heidutuse

Teise maailmasõja kõige ohvriterohkemas Juminda miinilahingus aeti Vene konvoid suurtükitule, allveelaevade ja õhulöökidega miiniväljadele. Venelased kaotasid kolmandiku laevadest.

Tänu Läänemere kitsusele on võimalik laevatõrjerakettidega hoida navigeeritavat osa kontrolli all ehk siis tuleulatuses.

2019. aastal kiitsid Eesti, Läti ja Leedu kaitseministrid heaks meie riikide merevägede visiooni, mille eesmärk on tuvastada ja luua eeldused ühistele meresõjalistele võimearendustele.

Visiooniga koondati läbi seitsme ühendsõjapidamise valdkonna võimalused ja esmased vajadused regionaalse meresõjalise võime saavutamisel. Kuna kogu tegevuse aluseks on olukorrateadlikkus merel, siis praegu on põhirõhk suunatud merepildi vahetamisele kolme riigi vahel. Järgmisena tuleb sünkroniseerida kineetiliste relvade piiriülest kasutamist, mis on võimalik pärast pealveetõrje raketisüsteemide teenistusse võtmist. See tähendab, et me võime Eestist hävitada sihtmärki näiteks Läti territoriaalvees või siis vastupidi. Meie tulistame, nemad juhivad.

Merevägede arengud tuleb regionaalselt sünkroniseerida, nii et need moodustavad osa NATO kaitseplaanidest ja kohe on osa nendes plaanides ka Rootsil ja Soomel. Olukord Läänemerel on juba muutunud.

Kas Eesti peaks oma territoriaalvett suurendama tagasi kolme meremiili võrra?

Ma arvan, et ei peaks, me ei peaks minema sellega nokkima. Selline otsus tähendaks ju seda, et me sisuliselt sulgeme pääsu Peterburist Läänemerele.

See on minu arvamus, aga kui selleks peaks korraldus antama, siis minu ülesanne on see ellu viia.