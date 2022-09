Postimehe ajakirjanduskooli vilistlane Triin Palmipuu: «Meediamaja eksperdid on selle programmi kullaväärtus»

Ajakirjanduskooli kogemus on meeletu lisandväärtus minu tänasele tööle. Ma sain sealt kõike, alustades montaažikunstist kuni teiste ajakirjanikutöös vajaminevate praktiliste teadmiste lihvimiseni välja. Muuhulgas andis see aeg mulle oskused ja julguse oma podcastiga algust teha. Postimehe töökultuuris on täiesti omal kohal avatus – kui tahad midagi uut teada või ära teha, on sul see võimalus alati olemas. Ma tundsin seda esimeset hetkest alates, kui siia majja tulin.