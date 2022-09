Juba 325 inimest on toetanud luuredrooni hankimist Ukrainale

«Just antud Eesti valmistaja Threod Systems droone on seitse komplekti hankinud lisaks Bayraktaridele ka Leedu telekanali Laisves TV oma kampaania käigus ning praegu on nad kõik Ukraina relvajõudude poolt kasutuses. Droone on aga kriitiliselt puudu, kuigi just täpne luureinfo aitab säästa elusid nii oma maade kaitsmisel, kui ka tagasivõimisel, mis on toimumas praegu,» rääkis Herojam Slava kaasasutaja Jaanika Merilo.

«Tänaseks on kahest droonist koosneva komplekti hankimist toetanud juba 325 Eesti elanikku ning ettevõtet 305 000 euroga ning suurtoetaja on olnud ka IT-ettevõte ELEKS. Droonikomplekti maksumus koos väljaõppega on 385 000 eurot ning eesmärk oleks Eesti poolt kinkida Ukrainale vähemalt üks kahe drooni komplekt,» kommenteeris Merilo.

Threodi Eos C VTOL on vertikaalselt startiv ja maanduv militaarklassi UAV, mille peamisteks omadusteks on töökindlus raskemas operatsiooniruumis, sihtmärgi koordinaatide täpne esitamine koos mitmekülgse tulejuhtimise tarkvaraga ning turvaline side kuni 50 kilomeetri kaugusele.

Dünaamilisel lahinguväljal on vaja head situatsiooniteadlikust nii päeval, kui öösel ning lääne täppisrelvade tule juhtimiseks on hädavajalikud professionaalseid militaarklassi UAV-d, mida Eesti Eos esindab. Praeguseks ongi Ukraina Kaitsevägede alla kuuluvad erioperatsioonijõud juba harjunud selle eeliseid kasutama erinevatel rindelõikudel.