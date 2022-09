FOTOD ⟩ Päästjad kustutasid Kiviõlis süüdatud bussi

Laupäeval kell 17.30 said päästjad häirekeskusest väljakutseteate Kiviõli busside seisuplatsile, kus üks buss põles lahtise leegiga.

Ehkki päästjad kustutasid bussi mõlemalt poolt ja takistasid tule levikut, oli platsil kokku 11 bussi, mistõttu said põlengu tagajärjel kahjustada ka läheduses olnud bussid, teatas Ida päästekeskus pressiteate vahendusel.

Päästjad said põlengu veerand tunniga kontrolli alla ja kustutasid selle lõplikult kell 18.22. Põlengu põhjustas süütamine.

Sama päeva hilisõhtul kell 22.57 said päästjad teate veel Kohtla-Järve linnast, kus põles majajäetud maja. Päästjad kahtlustavad ka selle juhtumi puhul, et tegemist võis olla süütamisega, kuna majas puudub elekter ja terve maja on seest prügi täis. Põleng likvideeriti veidi enne südaööd.