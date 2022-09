Keskkonnaminister Madis Kallas: plastireostuse, vee ja metsa probleemid peavad saama lahenduse

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Andres Metsoja sõnul on tegemist oluliste eelnõudega, mis kõik nõuavad kiiret tegutsemist. «Metsanduse arengukava ja looduskaitsega seotud seadusandlus on olulise tähtsusega eelnõud, kus tuleb põhjalikult kaaluda metsade kasutamise ja omandivormiga seotud aspekte. Komisjon juhtis tähelepanu vajadusele näha ette süsteem, missugune on kompensatsioon looduskaitsealadele jäänud maa omanikele,» ütles Metsoja.

Ta lisas, et keskkonnakomisjon arutab põhjalikult käesoleval ajal koos asjaomaste asutuste esindajatega ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse eelnõud, et tagada seaduse läbimõeldud ja põhjendatud toimimine. Keskkonnaministeeriumilt ootame kiiret tegutsemist ja asjalikku koostööd menetlusse antavate eelnõudega. «Ootame eelnõude ettevalmistamise käigus, et need on põhjalikult läbi arutatud asjaomaste huvigruppidega,» sõnas Metsoja.