Virumaal tehtud liiklusreidi tulemused olid masendavad

Lihtsamalt öeldes inspekteeriti Ida prefektuuri teede ja tänavate liikluspildis Narva, Jõhvi ja Rakvere ümbruses süvendatult kõiki ja kõike, seal hulgas kontrolliti 9528 autojuhi kainust.

Kokku tabati 33 joobes juhti, kellest kolmel tuvastati kriminaalne joove. Narkootilise aine tarvitamisest tingitud joobe kahtluse tõttu toimetati ekspertiisi neli sohvrit.

Rikkumiste hulk teeb üha suuremat muret

«See on ikka väga suur ja kurvaks tegev arv kolme päeva kohta ainult ühest Eesti otsast,» tõdes reidi juhtinud Jõhvi politseijaoskonna välijuht Annika Elm. Ta märkis, et enne rooli istumist peab juht olema alati veendunud, et on kaine.

Ida prefektuuri liiklusgrupi välijuht Annika Elm. Foto: Ida prefektuur

Raskes joobes juhte tabati suisa pühapäeva lõunatunnil. Elmi sõnul väitis nii mõnigi vahelejäänu, et jõi eelmisel õhtul ilusa ilmaga grillides mõne õlle ja arvas, et on valmis sõidukit juhtima.

«Ühiskond ei tohi tolereerida joobes peaga rooli istumist. Igal aastal juhtub purjus juhtide tõttu üle saja liiklusõnnetuse, mille tagajärjel saab keegi viga või kaotab elu. See ei ole naljaasi,» rõhutas välijuht.

Suurt tähelepanu pöörati nädalavahetuse reidil ka kiirusele: menetleti kokku 81 kiiruseületamist, millest 18 juhul ületati suurimat lubatud piirkiirust kuni 20 km/h, kuid suurem osa ehk 53 tabatud rikkumist jäid vahemikku 21-40 km/h üle lubatu.

Lisaks tabati veel kolm sõidukijuhti, kes ületasid kiirust 41-60 km/h ja kolm juhti, kes ületasid kiirust rohkem kui 60 km/h.