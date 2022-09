Endised mereväelased jäid mereväe vara omastamises süüdi

Põhja ringkonnaprokurör Liisa Nuut märkis, et riigi heaks töötatavatelt inimestelt oodatakse oma ametiülesannete täitmisel ausust ja igati eetilist käitumist.

«Kohtumenetluse kestel kõlasid kohtusaalis kolleegide kiitvaid hinnanguid süüdistatavate suhtes ning sedavõrd kahetsusväärsem on, et oma ametiülesannetes pädevad inimesed oma volitusi kuritegelikult ära kasutasid. Mainimata ei saa jätta inimeste lühinägelikkust nii tähtsa valdkonna halvamisel. Kuivõrd Eesti riigi kaitsevõime puudutab meid kõiki, tähendab süsteemi nõrkuse ärakasutamine isiklikes huvides seda, et vähendatakse ka enda turvatunnet ning mainet, kuivõrd kaitseväe maine mõjutab ka kõiki selle teenistujaid,» ütles Nuut.