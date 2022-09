Päästjad nõuavad riigikogu ees tulekustusautoga palgatõusu

Päästjatele lubati 2023. aastaks Eesti keskmist palka, kuid tegelikkus on osutunud ametiühingu teatel vastupidiseks. Vahe Eesti keskmise palga ja päästja palga vahel suureneb pidevalt ning päästjate olukord seeläbi üha halveneb. 2022. aastal jääb päästja palk Eesti keskmisest maha juba 564 eurot. Kõigist valitsuse poolt väljatoodud prioriteetsetest palgatõusu gruppidest on päästjad kõige halvemas seisus.

Madala palga tõttu on üha raskem täita vabu ametikohti, olemasolevate päästjate töökoormus - samuti riskid elule ning tervisele - kasvavad. Madalast palgast tulenevalt puudub päästjatel võimalus võtta ka kodulaenu. Võimaldamaks peredele inimväärset toimetulekut on suur osa päästjatest sunnitud töötama mitmel töökohal.

Päästeamet on olnud aastaid krooniliselt alarahastatud ning muudetud ohtlikult õhukeseks. Sellest hoolimata on valitsuses kokku lepitud 2023. aastale päästeameti eelarvekärbe, mis võib kaasa tuua koondamisi ja päästekomandode sulgemisi. See aga vähendab päästevõimekust veelgi, pikendab abi saabumise aega ning mõjub negatiivselt inimeste turvalisusele. Seda ajal, mil Euroopas käib täiemahuline sõda ja kus päästjate vastutus inimeste turvalisuse tagamisel on kasvanud ning märkimisväärselt laienenud.