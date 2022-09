Kallas Macronile: ukrainlased suudavad selle sõja võita

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Ukraina edu lahinguväljal kinnitus, et riigid, nagu Eesti ja Prantsusmaa, on Ukraina sõjalisel toetamisel õigel teel ja seda suunda tuleb jätkata. «Ukraina on sõjalist abi väga oskuslikult kasutanud, näidates, et nad suudavad toetuse jätkudes selle sõja võita,» rõhutas Kallas.

Kallas toonitas, et see sõda ei ole aga kaugeltki läbi. «Venemaal on Ukrainas jätkuvalt palju vägesid, mida nad kasutavad Ukraina inimeste ja infrastruktuuri hävitamiseks. Ukrainal on ees pikk ja ränk võitlus, et Venemaa oma piiride taha tagasi lüüa,» nentis Eesti peaminister.

Ukraina on Kallase sõnul meile kõigile näidanud, et kõrge moraal ja hiilgav juhtimine on sama olulised kui sõjaline jõud. «Just sõjalises abis on vaja meie kiiret toetuse kasvu, sest nii saab Ukraina oma territoriaalse terviklikkuse taastada,» rõhutas Kallas.

Kallas lisas, et Prantsusmaal on oluline roll Ukraina poliitilisel ja sõjalisel toetamisel ning avaldas lootust, et prantslastel on veelgi võimalik oma abi suurendada.

Samuti märkis Eesti peaminister, et tuleb toetada Ukrainat sõjakuritegude kohta tõendite kogumisel ning nende talletamisel tulevasteks kohtumenetlusteks.

«Ukraina vajab kiiret sõjalist abi»

Kallase sõnul on praegu veelgi olulisem agressiooni hinda tõsta ja jõuda ka nendeni, kes Kremli režiimi toetavad. «Kärpides Peterburi ja Moskva niinimetatud eliidi privileege, kasvatame võimalust, et nende toetus Vene agressioonile mureneb. Seda peegeldab ka Kremli valulik reaktsioon otsusele peatada Vene kodanike turismireisid Euroopa Liitu,» selgitas Kallas.

Eesti peaministri sõnul näeme selgelt Venemaa lootust, et kõrged elektrihinnad võtavad meilt tahte ja vahendid Ukrainat sõjaliselt toetada. «Lisaks näeme, et Venemaa kasutab kõikvõimalikke võtteid, sealhulgas tuumakatastroofiga hirmutamist, et halvata meie otsustusvõimet ja vähendada ühist indu Ukrainat abistada,» märkis Kallas.

«Me ei tohi lasta hirmul end halvata,» leiab Kallas. «Ennatlik ja pealesurutud rahu oleks ohtlik meile kõigile. Rahule lähemale viib meid praegu see, kui pakume Ukrainale kiiret sõjalist abi,» rõhutas ta.