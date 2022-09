Lasterikkad pered nõuavad peretoetuse äkklõpetamise asemel järkjärgulist vähendamist

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) sõnul jäeti see punkt eelnõust välja, kuna süsteemi pole võimalik enne 2025. aastat tööle panna, liiati ei saa praegu kasutusel infosüsteemides sellist lahendust mõne kuuga luua. Toetuse järkjärgulise vähenemise IT-arendustega saab aga alustada siis, kui on olemas täpne ülevaade, kes ja mis tingimustel peaks toetust saama. Kuid selle üle käib valitsuskoalitsioonis alles vaidlus.

«ELPLi hinnangul ei ole põhjendatud jätta lasterikka pere toetuse järkjärgulist vähenemist eelnõust välja, kuivõrd see on olnud valitsuse koalitsioonileppe osa ning see on lasterikastele peredele ääretult vajalik,» leiab liit.