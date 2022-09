Ettevõtmise korraldaja, haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri nentis, et Eestis on puudu tuhandeid õpetajaid. «Lausa 20 protsenti õpetajatest ei oma vastavat kvalifikatsiooni, lisaks läheb mitu tuhat pedagoogi lähiaastatel pensionile,» lausus ta ja lisas, et noored ei taha õpetajaametit valida. «Põhjus on lihtne: õpetajad on magistrikraadiga spetsialistid, aga nende palk on kolmandiku võrra väiksem kui teistel kõrgharidusega töötajatel. Õpetaja palk on 1412 eurot, riigikogulase palk sellest neli korda suurem. Püüamegi juhtida tähelepanu sellele, et õpetajate palga suurus ei vasta ühiskonna ootustele ega nende tööpanusele.»