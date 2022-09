Kaitseressursside ameti juhiks kandideeris üks inimene, konkursi edasine käik on lahtine

Riigikantselei kinnitas, et esmaspäevaks laekus neile üks avaldus.

Kuigi seaduse järgi piisab konkursil ka ühest avaldusest, on selle edasine saatus siiski lahtine ja kõik võimalused laual: «Tippjuhtide valiku komisjonis on KRA peadirektori konkursi dokumendivoor praeguse plaani järgi 21. septembril, siis otsustatakse konkursi edasine käik,» täpsustas pressiesindaja Diana Lorents.

Laupäeval kirjutas Postimees, et kaitseressursside amet nõuab esmakordselt uuelt juhilt õiguskraadi, millele praegu juba vastab juhi kohusetäitja Anu Rannaveski. See tekitas KRAga seotud või sellega kursis olevates allikates küsimusi, kas tegu pole mitte fiktiivse konkursiga ning kas sellise konkursiga, kui otsus on pealtnäha tehtud.