Raimond Kaljulaid: Eesti Ekspress teeb Siret Kotkale liiga

Seadus ei piira tema sõnul korteri üürimist ka neil saadikutel, kes on valitud Tallinnast, aga elavad või asuvad elama mujale Eestis – välja arvatud Tallinnaga piirnevates valdades.

«See on vajalik selleks, et kogu otsustamine Toompeal ei muutuks aja jooksul pealinnakeskseks. Mulle kui tallinlasele see muidugi sobiks, aga riigi huvides see ei oleks. See, kas saadikule kuulub Tallinnas kinnisvara või mitte, pole asjakohane. Võib olla erinevaid põhjuseid, miks saadikule kuuluv kinnisvara ei sobi tema eluasemeks. Sireti puhul on need seotud tema ohutusega ja siin pole üldse millestki rääkida,» leiab Kaljulaid.

Samuti võib Kaljulaidi sõnul olla nii, et kinnisvara, mida saadik omab, ei ole mõistlik või võimalik eluasemena mõnel muul põhjusel kasutada. Seega ei saa seada kinnisvaraomanikust saadikut teistega ebavõrdsesse olukorda või sundida teda näiteks kinnisvara võõrandama või välja üüritud kinnisvara üürilepingut lõpetama.

Kaljulaid leiab, et kui mingi ametiga kaasnev hüve on ette nähtud, siis peabki see olema tagatud võrdselt kõigile, ja praegune seadus selle just sellisel viisil tagab.