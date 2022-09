Seeder: Isamaa ei ole presidendiga nõus, Vene kodanikelt tuleb valimisõigus ära võtta

«Ma arvan, et aja möödudes saavad ka teised erakonnad aru, kui oluline see on, nii et Isamaa tegutseb igal juhul selle nimel, et seda võimalikult kiiresti teha,» lausus Seeder, lisades, et juriidiliselt on valimisõiguse äravõtmine ilmselt keeruline, kuna mitmed eksperdid on arvanud, et selleks on vaja muuta põhiseadust, mis võtab aega. Isamaa esimees sõnas, et kõigepealt tuleb teha selgitustööd poliitikute hulgas ja ta loodab, et ka tavainimesed ütlevad sõna sekka.