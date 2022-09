Mart Helme muutis päeva jooksul meelt: komisjon peaks ikkagi Siret Kotka kuluhüvitisi uurima

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Mart Helme viitas Postimehele, et ei kavatse Siret Kotka juhtumile aega raisata. Helme sõnas, et kuulujutu tasemel juhtumiga pole erikomisjonil aega tegeleda. Samuti on tema teada Kotka oma korterid juba suvel maha müünud ning seega pole midagi arutada.