Pärnu vastne võimuliit kavatseb ehitada valmis silla ja külmutada lasteaiatasu

Reformierakonna poolt koalitsioonilepingule allkirja pannud riigikogu ja Pärnu linnavolikogu liige Toomas Kivimägi märkis, et mis puudutab sillaehituse rahastamist, siis riigi valitsus saab lähtuda sellest, mida Pärnu linnavalitsus on küsinud. «Hiljemalt 30. septembril, kui valitsus annab 2023. aasta riigieelarve üle parlamendile, on selge, mis sellest taotlusest on saanud. Ühtegi otsust veel langetatud ei ole, kuid mina ja Andres [Metsoja] loomulikult põhjendame ja kaitseme Pärnu linna esitatud taotlust,» ütles Kivimägi.