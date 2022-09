Pärnu lammutab oma senist tugispetsialistide süsteemi

«Kuidas võimuvahetus ÕNKi ümberkorraldamist mõjutab, pole veel teada,» nentis asutuse juht Rita Luhaoja. «Meie tugevus on tõesti olnud see, et teame kõiki koole läbi ja lõhki ning meie tööd hinnatakse kõrgelt.» Mullu märtsis Pärnu linna koolides-lasteaedades tehtud küsitlusest selgus, et keskuse spetsialistide tööga jäi rahule 81 protsenti vastanutest ning 91 protsenti soovitaks oma kooli õpilasel, kolleegil või lapsevanemal nende poole pöörduda.