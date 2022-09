Eesti Ekspress kirjutas eile, et kevadel sai riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon vihje, et Kotka omab Tallinnas mitut korterit, kuid sellest hoolimata üürib maksumaksja raha eest endale elupaika. Tänavu 31. mail esitatud majanduslike huvide deklaratsioonis andis Kotka teada kolmest korterist, praegu aga on registri järgi tema nimel vaid üks korter, mis asub Vilmsi tänaval. Teadaolevalt on ka see müügis. «Omasin tõesti Tallinnas kortereid, kuid neis elada olnuks minu jaoks ohtlik,» kirjutas Kotka ühismeedias.