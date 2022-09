Postimees Strasbourg'is ⟩ Reformierakondlased Euroopas toetavad sanktsioonipoliitikas konsensusvajaduse kaotamist

Endine peaminister, Renew Europe'isse kuuluv Andrus Ansip (RE) on olnud kogu aeg seda meelt, et näiteks sanktsioonide kehtestamisel ei peaks me enam ühehäälsuse põhimõtet järgima ja piisaks kvalifitseeritud häälteenamusest. «Kui mõnel Venemaa-sõbralikul riigil on võimalik halvata kogu Euroopa Liidu tegevus sanktsioonide kehtestamisel, siis see kindlasti normaalne ei ole. Me ei saa olla Ungari pantvangid. Et Ungaril on võimalus praegu esineda Putini suuvoodritena, ei ole minu jaoks aktsepteeritav,» rõhutas Ansip.