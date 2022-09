President Zelenskõi lähedane nõunik: Krimmi ründamine on Ukraina jaoks võtmeküsimus

Kuidas Ukraina kavatseb seda operatiivset initsiatiivi ära kasutada?

Meie pealetungiga saavutatud initsiatiiv tähistab fundamentaalset murrangut. Aga me vaatame asjadele pragmaatiliselt. Meile on tähtis, et pealetungiga käiks kaasas kogu varustamine, et oleks tagatud kiire laskemoona, kütuse, toidu ja muu juurdevedu.

Samal ajal käib juba vabastatud alade taasliitmine Ukrainaga, mille üks osa on ka politsei spetsiaalsed tegevused, et võimuasutused saaksid seal taas tööle hakata. Ka tugevneb järjest meie surve lõuna suunal, kus on vabastatud juba 500 ruutkilomeetrit. Lisaks 6000 kilomeetrile Harkivi oblastis. Hoogne tegevus algab Luhanski oblastis. Meile on väga tähtsad ka Zaporižžja suund, kus asub kogu Euroopale ohtlik objekt (Euroopa suurim tuumaelektrijaam Enerhodaris, mis on praegu Venemaa okupatsiooni all – J. P.), ning muidugi Krimm. Krimm on meile sõja võtmekoht, kust käib kogu Venemaa sõjalise grupeeringu logistiline varustamine. See tähendab, et Krimmi poole suureneb partisanide diversiooniline töö.