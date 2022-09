Eesti 200 esimeheks kandideerib ka Hendrik Johannes Terras

Terrasse sõnul on erakond Eesti 200 täna valimiste eel kõige paremini positsioneeritud partei, sest erakonna ridades on meeletult palju noori ja tarku inimesi. Terrase arvates on Eesti 200 liikmetel valmis ambitsioonikad, konkreetsed ning teostatavad plaanid, mis aitavad meie riigil ja ühiskonnal astuda suure sammu edasi tulevikku.