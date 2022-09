Kliinikum alustab COVID-19 vastu vaktsineerimist uute vaktsiinidega

Uued COVID-19 vastased Pfizer/BioNTech Comirnaty ja Moderna Spikevaxi vaktsiinid on kahevalentsed. «Esialgsel SARS-CoV-2 viirusel on tekkinud aja jooksul mitmed erinevad tüved – näiteks Alfa, Beeta, Gamma, Delta. Üks nendest on praegu laialdaselt leviv Omikroni viirusetüvi. Uus kahevalentne COVID-19 vaktsiin sisaldab nii esialgse viiruse kui ka Omikron tüve ogavalgu mRNA-d,» selgitas Tartu ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse direktor doktor Matti Maimets.

Ta rõhutas, et uus kahevalentne vaktsiin annab kaitseks lisavõimaluse, ent endiselt on efektiivsed ka seni kasutusel olnud monovalentsed COVID-19 vaktsiinid.

Nii doktor Matti Maimets kui Tiina Teder lisasid, et kliinikumi erialainimesed on jätkuvalt veendunud, et sügistalvele vastu minnes on väga oluline kaitsta teise tõhustusdoosiga riskirühma kuuluvaid üle 60-aastaseid inimesi ja kaasuvate haigustega inimesi sõltumata vanusest.