VIDEO ⟩ Politsei leidis pärast öö läbi kestnud otsinguid üles kaks metsa eksinud meest

Politsei sai kolmapäeva õhtul pärast kella 21 teate, et Tõrva vallas läksid kaks meest hommikul Rubina sohu jõhvikale ega ole tagasi saabunud.

«Arvestades, kui kaua mehed soos olid viibinud ning kui jahedaks muutuvad juba õhtud ja ööd, on iga selline otsing äärmiselt aegkriitiline. Seda suurem on rõõm, kui otsingumeeskond jõuab viimaks abivajajateni ning nad on elu ja tervise juures,» ütles operatiivjuht.