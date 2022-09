REPORTAAŽ ⟩ Politseinike elu pandeemia järel: «See vaimne vägivald käib meiega jätkuvalt kaasas!»

Reede õhtu, kella 20 paiku. Lääne-Harju politseijaoskonnas on välijuht andnud olukorrast ülevaate, hoiatades näiteks kahe suurema peo eest Mustamäel ja mainides, et töövarjuna on ühes patrullis kaasas kolleeg Saksamaalt. Tehtud on ka kiiruskaamera kontroll ja muu vajalik ja patrullid suunduvad ükshaaval linna peale 12-tunnist vahetust tegema. Postimehe reporter koos fotograafiga sätib end Marko Kislenko ja Erik Ojasalu patrullbussi tagaistmele.